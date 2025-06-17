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Трамп заявил, что откладывает санкции против РФ, потому что ждет "мирное соглашение"

Ольга ГлущенкоВторник, 17 июня 2025, 02:12
Трамп заявил, что откладывает санкции против РФ, потому что ждет мирное соглашение
Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает введение новых санкций против России в ожидании возможного заключения соглашения о прекращении войны в Украине.

Источник: заявление Трампа журналистам на саммите G7 в Канаде, цитирует общественное вещание "Суспільне"

Прямая речь Трампа: "Я жду, чтобы увидеть, будет ли подписано соглашение".

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Детали: На вопрос журналиста о том, поддерживают ли США призыв Европы к новым санкциям, Трамп ответил: "Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это".

Когда его спросили, почему Соединенные Штаты самостоятельно не вводят санкции уже сейчас, он сказал: "Потому что я жду, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение".

Он также добавил, что санкции дорого обходятся Соединенным Штатам.

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Прямая речь Трампа: "И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы.

Это не просто – подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции – это не так просто. Это не улица с односторонним движением".

НапомнимТрамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой", и если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.

Трамп и во время первого президентского срока выдвигал предложения вернуть Россию в "Группу восьми", и уже с начала второго срока.

В понедельник он прибыл на первый после возвращения в Белый дом саммит G7.

Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для двусторонних переговоров на полях саммита G7 в Канаде.

Трампроссийско-украинская войнасанкции
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