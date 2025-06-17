Наслідки атаки РФ: ЗМІ показали пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту
Вівторок, 17 червня 2025, 04:24
У ніч проти 17 червня через масовану атаку Росії на столицю були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту.
Джерело: в.о. ректора КАІ Ксенія Семенова, суспільний мовник "Суспільне"
Деталі: Семенова повідомила про приліт уламків у гуртожиток КАІ.
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Пряма мова Семенової: "Всі живі, є поранені.
Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер".
"Студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку зараз переселяємо".
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Деталі: "Суспільне" опублікувало відео про наслідки ворожої атаки та пошкодження в гуртожитках КАІ.