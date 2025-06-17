Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Наслідки атаки РФ: ЗМІ показали пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту

Ольга Глущенко Вівторок, 17 червня 2025, 04:24
Наслідки атаки РФ: ЗМІ показали пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту
фото: instagram Семенової

У ніч проти 17 червня через масовану атаку Росії на столицю були пошкоджені гуртожитки Київського авіаційного інституту.

Джерело: в.о. ректора КАІ Ксенія Семенова, суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: Семенова повідомила про приліт уламків у гуртожиток КАІ.

Реклама:

Пряма мова Семенової: "Всі живі, є поранені.

Решту атаки всі сиділи в укритті, на цих гуртожитках великий бункер".

"Студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку зараз переселяємо".

РЕКЛАМА:

Деталі: "Суспільне" опублікувало відео про наслідки ворожої атаки та пошкодження в гуртожитках КАІ.

Київбезпілотникиросійсько-українська війнаосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
фото, відеоУ сутичці біля собору в Чернівцях постраждали 12 людей, серед них правоохоронці
Під час атаки на Ізраїль загинула семирічна одеситка: за кордоном вона лікувалася від раку
У Словаччині затримали 8 осіб через фальсифікації з цінами на боєприпаси для України
Олесь Довгий заявив, що складає мандат і йде з політики
Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо
Усі новини...
Київ
Удар по 9-поверхівці у Києві: одну людину врятували, ще 5 не виходять на зв'язок
Було пряме влучання балістики у 9-поверхівку в Києві – Клименко
У Києві 14 загиблих та 55 поранених через російську атаку
Останні новини
02:13
Путін виправдав удари по житлових кварталах України: "Це удари по обʼєктах ОПК"
01:53
Таїланд хоче витратити понад мільярд доларів на проведення Гран-прі Формули-1 у 2028 році
01:35
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
00:56
В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА
00:46
Уряд Чехії пережив вотум недовіри після біткоїн-скандалу
00:23
Окупанти 136 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
23:59
хокейТрилер, бойовик, а може комедія? Огляд фінального протистояння Кубка Стенлі
23:52
Глави МЗС Франції, Німеччини та Британії проведуть переговори з іранським міністром – Reuters
23:29
Туреччина підтвердила історичний візит премʼєра Вірменії
23:15
Стало відомо, хто очолить бригаду "Птахи Мадяра"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: