Последствия атаки РФ: СМИ показали поврежденные общежития Киевского авиационного института
Вторник, 17 июня 2025, 04:24
В ночь на 17 июня в результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института.
Источник: и.о. ректора КАИ Ксения Семенова, общественное вещание "Суспільне"
Детали: Семенова сообщила о попадании обломков в общежитие КАИ.
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Прямая речь Семеновой: "Все живы, есть раненые.
Остальную часть атаки все сидели в укрытии, на этих общежитиях большой бункер".
"Студентов и сотрудников из поврежденного общежития сейчас переселяем".
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Детали: "Суспільне" опубликовало видео о последствиях вражеской атаки и повреждениях в общежитиях КАИ.