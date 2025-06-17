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В ОВА повідомили про наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Ольга Глущенко Вівторок, 17 червня 2025, 06:22
В ОВА повідомили про наслідки атаки РФ на Запоріжжя
скриншот

Вранці 17 червня керівник ОВА Запорізької області Іван Федоров повідомив, що в Запоріжжі пошкоджені багатоповерхівка і гуртожиток.

Джерело: Федоров у соцмережах

Деталі: За словами Федорова, через ворожу атаку на Запоріжжя пошкоджені багатоповерхівка і гуртожиток.

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Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях.

Крім того, понівечені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі.

Федоров додав, що цього разу обійшлося без постраждалих.

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Що передувало: Повідомлялося, що в ніч проти 17 червня на тлі ракетної загрози в Запорізькій області пролунали вибухи, на підприємстві Запоріжжя виникла пожежа.

Запоріжжяросійсько-українська війна
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