В ОВА сообщили о последствиях атаки РФ на Запорожье

Утром 17 июня глава ОГА Запорожской области Иван Федоров сообщил, что в Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие.

Источник: Федоров в соцсетях

Детали: По словам Федорова, из-за вражеской атаки на Запорожье повреждены многоэтажка и общежитие.

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Там взрывной волной выбиты окна в более чем 50 квартирах.

Кроме того, повреждены почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.

Федоров добавил, что на этот раз обошлось без пострадавших.

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Что предшествовало: Сообщалось, что в ночь на 17 июня на фоне ракетной угрозы в Запорожской области прогремели взрывы, на предприятии Запорожья возник пожар.