У Києві 14 загиблих та 114 поранених через російську атаку, також рятувальники вилучили фрагменти тіл

За попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще 114 дістали поранення внаслідок російської масованої атаки уночі 17 червня. Різні дані про кількість загиблих пов’язані з тим, що рятувальники іноді вилучають фрагменти тіл.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко та голова МВС Ігор Клименко в Telegram, мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу Київ, представник ДСНС Києва у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ткаченка: "Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись".

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Деталі: За його словами, станом на 10 ранку виявили 114 постраждалих, з них 68 госпіталізовані, зокрема, 2 дитини в стані середньої тяжкості.

"Встановлено особи 4 загиблих. Також встановлюються особи ще понад 10 загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети в будинок в Солом’янському районі", – заявив начальник КМВА.

Доповнено: У ДСНС "Українській правді" повідомили, що кількість жертв російського удару по Києву зросла – вранці з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло загиблого.

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Пряма мова співрозмовника УП: "Маємо ще одну жертву. З-під завалів дістали тіло чоловіка".

Деталі: У ДСНС підкреслили, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Згодом речник ДСНС Світлана Водолага уточнила УП, що наразі є інформація про 14 загиблих. За її словами, різні дані про кількість загиблих пов’язані з тим, що рятувальники подекуди вилучають фрагменти тіл.

Як видно з відео з місця події, у Києві зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.

За словами мера Києва Віталія Кличка, зруйновано понад 40 квартир.

"Під завалами можуть бути люди. Ми не виключаємо того, що кількість загиблих може зрости", – сказав міський голова.

Клименко повідомив, що у столиці під ворожим вогнем опинилися 27 локацій у різних районах. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Наслідки російської атаки у Києві Фото з telegram Голови Дарницької районної адміністрації Олександра ковтунова

Він додав, що рятувальникам вдалося деблокувати людей з під’їздів, квартир та з-під завалів у столиці.

"На відео – один із врятованих мешканців будинку", – повідомив міністр.

Рятувальні роботи на місці одного з ударів у Києві. Відео ДСНС pic.twitter.com/DyqqLEN8sk — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 17, 2025

Клименко додав, що ще 6 людей травмовано в Одеській області та по 1 людині постраждало у Київській та Чернігівській областях.

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