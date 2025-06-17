В Киеве 14 погибших и 114 раненых из-за российской атаки, также спасатели подняли фрагменты тел

По предварительным данным, в Киеве 14 человек погибли и еще 114 получили ранения в результате российской массированной атаки ночью 17 июня. Разные данные о количестве погибших связаны с тем, что спасатели иногда подымают фрагменты тел.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко и глава МВД Игорь Клименко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала Киев, представитель ГСЧС Киева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Ткаченко: "Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться".

Реклама:

Детали: По его словам, по состоянию на 10 утра обнаружили 114 пострадавших, из них 68 госпитализированы, в частности, 2 ребенка в состоянии средней тяжести.

"Установлены личности 4 погибших. Также устанавливаются личности еще более 10 погибших. Кроме этого, есть пропавшие без вести в результате попадания ракеты в дом в Соломенском районе", – заявил начальник КГВА.

Дополнено: В ГСЧС "Украинской правде" сообщили, что количество жертв российского удара по Киеву возросло – утром из-под завалов разрушенного дома достали тело погибшего.

РЕКЛАМА:

Прямая речь собеседника УП: "Есть еще одна жертва. Из-под завалов достали тело мужчины".

Детали: В ГСЧС подчеркнули, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Позже спикер ГСЧС Светлана Водолага уточнила УП, что сейчас есть информация о 14 погибших. По ее словам, разные данные о количестве погибших связаны с тем, что спасатели иногда извлекают фрагменты тел.

Как видно из видео с места происшествия, в Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, разрушено более 40 квартир.

"Под завалами могут быть люди. Мы не исключаем того, что количество погибших может возрасти", – сказал городской глава.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в столице под вражеским огнем оказались 27 локаций в разных районах. Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

Последствия российской атаки в Киеве ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ДАРНИЦКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРА КОВТУНОВА

По его словам, спасателям удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов в столице.

"На видео – один из спасенных жителей дома", – сообщил министр.

Рятувальні роботи на місці одного з ударів у Києві. Відео ДСНС pic.twitter.com/DyqqLEN8sk — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 17, 2025

Клименко добавил, что еще 6 человек травмированы в Одесской области и по 1 человеку пострадали в Киевской и Черниговской областях.

Предыстория: