Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве 14 погибших и 114 раненых из-за российской атаки, также спасатели подняли фрагменты тел

Ирина БалачукВторник, 17 июня 2025, 11:16
В Киеве 14 погибших и 114 раненых из-за российской атаки, также спасатели подняли фрагменты тел
Фото Богдана Кутепова, УП

По предварительным данным, в Киеве 14 человек погибли и еще 114 получили ранения в результате российской массированной атаки ночью 17 июня. Разные данные о количестве погибших связаны с тем, что спасатели иногда подымают фрагменты тел.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко и глава МВД Игорь Клименко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала Киев, представитель ГСЧС Киева в комментарии "Украинской правде" 

Прямая речь Ткаченко: "Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться".

Реклама:

Детали: По его словам, по состоянию на 10 утра обнаружили 114 пострадавших, из них 68 госпитализированы, в частности, 2 ребенка в состоянии средней тяжести.

"Установлены личности 4 погибших. Также устанавливаются личности еще более 10 погибших. Кроме этого, есть пропавшие без вести в результате попадания ракеты в дом в Соломенском районе", – заявил начальник КГВА.

Дополнено: В ГСЧС "Украинской правде" сообщили, что количество жертв российского удара по Киеву возросло – утром из-под завалов разрушенного дома достали тело погибшего.

РЕКЛАМА:

Прямая речь собеседника УП: "Есть еще одна жертва. Из-под завалов достали тело мужчины".

Детали: В ГСЧС подчеркнули, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Позже спикер ГСЧС Светлана Водолага уточнила УП, что сейчас есть информация о 14 погибших. По ее словам, разные данные о количестве погибших связаны с тем, что спасатели иногда извлекают фрагменты тел.

Как видно из видео с места происшествия, в Киеве разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, разрушено более 40 квартир.

"Под завалами могут быть люди. Мы не исключаем того, что количество погибших может возрасти", – сказал городской глава.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в столице под вражеским огнем оказались 27 локаций в разных районах. Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры. 

 
Последствия российской атаки в Киеве
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЛАВЫ ДАРНИЦКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРА КОВТУНОВА

По его словам, спасателям удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов в столице. 

"На видео – один из спасенных жителей дома", – сообщил министр.

Клименко добавил, что еще 6 человек травмированы в Одесской области и по 1 человеку пострадали в Киевской и Черниговской областях.  

Предыстория:

Киевбеспилотникиракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
фото, видеоВ столкновении возле собора в Черновцах пострадали 12 человек, среди них правоохранители
Во время атаки на Израиль погибла семилетняя одесситка: за границей она лечилась от рака
В Словакии задержали 8 человек из-за фальсификаций с ценами на боеприпасы для Украины
Олесь Довгий заявил, что сложит мандат и уходит из политики
Все новости...
Удар по 9-этажке в Киеве: одного человека спасли, еще 5 не выходят на связь
В Киеве находят опасные шарики: Кличко предупредил о новой угрозе от ракет
В Киеве 18 июня объявили Днем траура
У Трампа свернули рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на РФ – СМИ
Последние новости
06:53
Саммит НАТО в Гааге сократят, чтобы избежать недовольства Трампа – СМИ
05:52
Трамп одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от приказа – WSJ
05:19
Израиль отправит спецназ на ядерный объект Ирана в Фордо, если США не нанесут авиаудар – Axios
03:33
Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о санкциях против России
03:07
Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Украиной после 22 июня
02:13
Путин оправдал удары по жилым кварталам Украины: "Это удары по объектам ОПК"
01:53
Таиланд хочет потратить более миллиарда долларов на проведение Гран-при Формулы-1 в 2028 году
01:35
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
00:56
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских БПЛА
00:46
Правительство Чехии пережило вотум недоверия после биткойн-скандала
Все новости...
Реклама:
Реклама: