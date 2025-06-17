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Під завалами в Одесі шукають ще 2 людей – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 17 червня 2025, 08:14
Під завалами в Одесі шукають ще 2 людей – ОВА
Фото ДСНС

Рятувальні роботи в Одесі після нічної російської атаки тривають – під завалами ще можуть перебувати 2 людини.

Джерело: ДСНС в Telegram, перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов в ефірі національного марафону новин

Дослівно ДСНС: "Одеса: рятувальники ліквідовують наслідки російської нічної атаки по місту. Пошкоджені житлові будинки, будівля інклюзивного центру, автомобілі. Виникли пожежі. Наразі відомо про 13 постраждалих. Під завалами ще можуть перебувати люди".  

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Фото ДСНС

Деталі: Пізніше Харлов уточнив, що в Одесі ще шукають 2 людей.

 
Фото ДСНС

"У житловому будинку, що позаду мене, могла залишитись одна жінка, приблизно 60 років, яка не встигла відреагувати на сигнал тривоги. Її родичі залишили помешкання, а вона не встигала. Зв’язку з нею немає. І ще за однією адресою рятувальники шукають ще одну особу. Наразі її місцезнаходження невстановлене", – пояснив чиновник.  

 
Фото ДСНС

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Одесабезпілотники
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