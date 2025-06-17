Под завалами в Одессе ищут еще 2 человека – ОВА

Спасательные работы в Одессе после ночной российской атаки продолжаются – под завалами еще могут находиться 2 человека.

Источник: ГСЧС в Telegram, первый заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов в эфире национального марафона новостей

Дословно ГСЧС: "Одесса: спасатели ликвидируют последствия российской ночной атаки по городу. Повреждены жилые дома, здание инклюзивного центра, автомобили. Возникли пожары. Известно о 13 пострадавших. Под завалами еще могут находиться люди".

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ФОТО ГСЧС

Детали: Позже Харлов уточнил, что в Одессе еще ищут 2 человек.

ФОТО ГСЧС

"В жилом доме, что позади меня, могла остаться одна женщина, примерно 60 лет, которая не успела отреагировать на сигнал тревоги. Ее родственники покинули помещение, а она не успевала. Связи с ней нет. И еще по одному адресу спасатели ищут еще одного человека. Сейчас его местонахождение неустановлено", – пояснил чиновник.

ФОТО ГСЧС

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