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Відбиття масованої атаки РФ 17 червня: ППО знешкодила 428 цілей, є влучання у 10 локаціях

Валентина РоманенкоВівторок, 17 червня 2025, 10:14
Відбиття масованої атаки РФ 17 червня: ППО знешкодила 428 цілей, є влучання у 10 локаціях
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 17 червня  протиповітряна оборона, за попередніми даними, знешкодила 428 безпілотників та ракет із 472, запущених по Україні: влучання противника зафіксували у 10 локаціях, падіння уламків – у 34-х.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Зазначається, що з 20.00 16 червня противник атакував 472 засобами повітряного нападу:

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- 440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., близько 280 із них – "Шахеди";

- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - РФ;

- 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської обл. – РФ;

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- 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

- 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей;

- 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

Основний  удар ворога був націлений на Київ.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 - локаційно втрачені:

- 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 – локаційно втрачена);

- 15 крилатих ракет Х-101;

- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 - лок. втр.);

- 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).

За даними ПС ЗСУ, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.

Передісторія:

  • В ніч на вівторок 17 червня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Україні. За попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще 99 дістали поранення.
  • Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

ракетний ударШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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