Отражение массированной атаки РФ 17 июня: ПВО обезвредила 428 целей, есть попадания в 10 локациях
В ночь на 17 июня противовоздушная оборона, по предварительным данным, обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание зафиксировано в 10 локациях, падение обломков - в 34-х.
Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: Отмечается, что с 20.00 16 июня противник атаковал 472 средствами воздушного нападения:
- 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ., приблизительно 280 из них – "Шахеды";
- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;
- 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской обл;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;
- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.
Основной удар врага был нацелен на Киев.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локационно потеряны:
- 239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 - локационно потеряны /подавлены РЭБ;
- 2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 - локационно потеряна);
- 15 крылатых ракет Х-101;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 - лок. потеряна);
- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. потеряна).
По данным ВС ВСУ, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.
Предыстория:
- В ночь на вторник 17 июня Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по Украине. По предварительным данным, в Киеве 14 человек погибли и еще 99 получили ранения.
- Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.