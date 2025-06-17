Отражение массированной атаки РФ 17 июня: ПВО обезвредила 428 целей, есть попадания в 10 локациях

В ночь на 17 июня противовоздушная оборона, по предварительным данным, обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472, запущенных по Украине: попадание зафиксировано в 10 локациях, падение обломков - в 34-х.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Отмечается, что с 20.00 16 июня противник атаковал 472 средствами воздушного нападения:

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- 440 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ., приблизительно 280 из них – "Шахеды";

- 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл;

- 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из воздушного пространства Саратовской обл;

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- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

- 9 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской и Брянской областей;

- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П.

Основной удар врага был нацелен на Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локационно потеряны:

- 239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 163 - локационно потеряны /подавлены РЭБ;

- 2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал" (1 - локационно потеряна);

- 15 крылатых ракет Х-101;

- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 (1 - лок. потеряна);

- 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. потеряна).

По данным ВС ВСУ, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

Предыстория: