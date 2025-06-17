У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби

У Києві середу 18 червня оголосили Днем жалоби в пам’ять жертв масованої атаки Росії на столицю у ніч на 17 червня.

Джерело: повідомлення мера Києва Віталія Кличка

Дослівно: "18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

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У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності".

Деталі: Також 18 червня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Що цьому передувало:

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