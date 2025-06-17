Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби

Олександр ШумілінВівторок, 17 червня 2025, 12:27
У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби
Фото: ДСНС Києва

У Києві середу 18 червня оголосили Днем жалоби в пам’ять жертв масованої атаки Росії на столицю у ніч на 17 червня.

Джерело: повідомлення мера Києва Віталія Кличка

Дослівно: "18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

Реклама:

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності".

Деталі:  Також 18 червня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Що цьому передувало:

РЕКЛАМА:
  • За попередніми даними, у Києві в результаті російського обстрілу 15 людей загинули та ще 114 дістали поранення.

Київобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
фото, відеоУ сутичці біля собору в Чернівцях постраждали 12 людей, серед них правоохоронці
Під час атаки на Ізраїль загинула семирічна одеситка: за кордоном вона лікувалася від раку
У Словаччині затримали 8 осіб через фальсифікації з цінами на боєприпаси для України
Олесь Довгий заявив, що складає мандат і йде з політики
Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо
Усі новини...
Київ
Армія РФ пошкодила виробництво Fahrenheit, яке шиє одяг для ЗСУ: скасовано всі замовлення
У Києві внаслідок російських ударів погіршилася якість повітря: про які райони йдеться
У Києві 14 загиблих та 114 поранених через російську атаку, також рятувальники вилучили фрагменти тіл
Останні новини
03:07
Путін заявив про готовність до нових переговорів з Україною після 22 червня
02:13
Путін виправдав удари по житлових кварталах України: "Це удари по обʼєктах ОПК"
01:53
Таїланд хоче витратити понад мільярд доларів на проведення Гран-прі Формули-1 у 2028 році
01:35
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
00:56
В Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА
00:46
Уряд Чехії пережив вотум недовіри після біткоїн-скандалу
00:23
Окупанти 136 разів атакували позиції ЗСУ: найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
23:59
хокейТрилер, бойовик, а може комедія? Огляд фінального протистояння Кубка Стенлі
23:52
Глави МЗС Франції, Німеччини та Британії проведуть переговори з іранським міністром – Reuters
23:29
Туреччина підтвердила історичний візит премʼєра Вірменії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: