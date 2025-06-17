У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби
Вівторок, 17 червня 2025, 12:27
У Києві середу 18 червня оголосили Днем жалоби в пам’ять жертв масованої атаки Росії на столицю у ніч на 17 червня.
Джерело: повідомлення мера Києва Віталія Кличка
Дослівно: "18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.
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У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності".
Деталі: Також 18 червня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.
Що цьому передувало:
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- За попередніми даними, у Києві в результаті російського обстрілу 15 людей загинули та ще 114 дістали поранення.