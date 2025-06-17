В Киеве 18 июня объявили Днем траура

В Киеве среду, 18 июня, объявили Днем траура в память о жертвах массированной атаки России на столицу в ночь на 17 июня.

Источник: сообщение мэра Киева Виталия Кличко

Дословно: "18 июня в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.

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В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности".

Детали: Также 18 июня в городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

Что этому предшествовало:

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