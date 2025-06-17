В Киеве 18 июня объявили Днем траура
Вторник, 17 июня 2025, 12:27
В Киеве среду, 18 июня, объявили Днем траура в память о жертвах массированной атаки России на столицу в ночь на 17 июня.
Источник: сообщение мэра Киева Виталия Кличко
Дословно: "18 июня в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу.
Реклама:
В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности".
Детали: Также 18 июня в городе будут запрещены любые развлекательные мероприятия.
Что этому предшествовало:
РЕКЛАМА:
- По предварительным данным, в Киеве в результате российского обстрела 15 человек погибли и еще 114 получили ранения.