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Удар РФ по Дніпровському району Херсона: кількість постраждалих зросла до 20 

Анастасія ПроцВівторок, 17 червня 2025, 18:20
Удар РФ по Дніпровському району Херсона: кількість постраждалих зросла до 20 
Ілюстративне фото: Getty Images

Кількість поранених унаслідок російської атаки дронами по Дніпровському району Херсона зросла до 20 людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Повідомляється, що до лікарні звернулася жінка 1966 року народження з вибуховою травмою та уламковим пораненням тулуба. Її стан дозволяє лікування амбулаторно.

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Також медичну допомогу отримав 41-річний херсонець, який зранку потрапив під удар дрона. У нього – вибухова травма і уламкове поранення ноги. Він теж лікується амбулаторно.

До лікарні звернулися ще четверо постраждалих – троє жінок віком 84, 50 і 62 роки, а також 58-річний чоловік. У всіх – вибухові травми й уламкові поранення. 58-річного чоловіка шпиталізували, решта – на амбулаторному лікуванні.

Що передувало:

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  • Раніше ми повідомляли, що 12 людей постраждали у Дніпровському районі Херсона внаслідок російських атак з дронів.

Херсон
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