Удар РФ по Днепровскому району Херсона: количество пострадавших возросло до 20

Количество раненых в результате российской атаки дронами по Днепровскому району Херсона возросло до 20 человек.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Сообщается, что в больницу обратилась женщина 1966 года рождения со взрывной травмой и осколочным ранением туловища. Ее состояние позволяет лечение амбулаторно.

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Также медицинскую помощь получил 41-летний херсонец, который утром попал под удар дрона. У него - взрывная травма и осколочное ранение ноги. Он тоже лечится амбулаторно.

В больницу обратились еще четверо пострадавших - трое женщин в возрасте 84, 50 и 62 года, а также 58-летний мужчина. У всех - взрывные травмы и осколочные ранения. 58-летнего мужчину госпитализировали, остальные - на амбулаторном лечении.

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