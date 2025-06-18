Зеленський і генсек НАТО обговорили очікування України від саміту Альянсу

Президент Володимир Зеленський у Канаді провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб скоординувати кроки напередодні саміту Альянсу, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Telegram

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Деталі: Зеленський окреслив основні очікування України від результатів саміту Північноатлантичного альянсу та підсумкової декларації.

Президент поінформував про головні актуальні потреби українських воїнів. Передусім Україна потребує додаткових систем ППО та ракет до них на тлі того, що Росія постійно збільшує кількість засобів під час атак проти цивільних.

"Дякую Марку за постійну підтримку України. Мусимо й далі робити все, щоб наша позиція зміцнювалася", – зазначив Зеленський.

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Що передувало: Перед цим Зеленський 17 червня провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на полях саміту лідерів держав-членів G7 у Канаді.