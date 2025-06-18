Зеленский и генсек НАТО обсудили ожидания Украины от саммита Альянса

Президент Владимир Зеленский в Канаде провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы скоординировать шаги накануне саммита Альянса, который состоится на следующей неделе в Гааге.

Источник: сайт президента, Зеленский в Telegram

Реклама:

Детали: Зеленский обозначил основные ожидания Украины от результатов саммита Североатлантического альянса и итоговой декларации.

Президент проинформировал об основных актуальных потребностях украинских воинов. Прежде всего Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракетах к ним на фоне того, что Россия постоянно увеличивает количество средств во время атак против гражданских.

"Спасибо Марку за постоянную поддержку Украины. Мы должны и дальше делать все, чтобы наша позиция укреплялась", – отметил Зеленский.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Перед этим Зеленский 17 июня провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях саммита лидеров государств-членов G7 в Канаде.