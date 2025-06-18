Зеленський і прем'єр Японії обговорили співпрацю РФ із КНДР та Іраном і посилення санкцій

Президент Володимир Зеленський на полях G7 у Канаді провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Джерело: сайт президента

Деталі: Ішіба зазначив, що його країна вже надала допомогу на понад 12 млрд доларів. Він додав, що цього місяця Японія та Україна підписали угоду про виділення нашій державі 3,3 млрд доларів коштом відсотків із заморожених російських активів.

Реклама:

Пряма мова прем'єра Японії: "Позиція Японії залишається незмінною та непохитною: в Україні має бути встановлений справедливий і тривалий мир якомога швидше. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою, країнами "Групи семи", щоб підтримати зусилля України".

Деталі: Лідери обговорили співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, що становить реальну загрозу не лише для Європи, а й для всього світу, зокрема регіону Південно-Східної Азії.

"Президент і прем’єр-міністр мають однакове бачення: щоб примусити Росію до миру, потрібно збільшити тиск і запровадити жорсткіші санкції", – йдеться в повідомленні пресслужби.

РЕКЛАМА:

Зеленський також поінформував про ключові оборонні потреби України для захисту життів українців від російських ракетних і дронових обстрілів. Також обговорили співпрацю в оборонній індустрії та можливість прямих інвестицій в українське виробництво дронів.

Окремо йшлося про підготовку програми реконструкції України та зацікавленість Японії брати участь у проєктах із відновлення.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи семи" в Канаді у вівторок заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон після засідання G7 у Канаді закликали до посилення тиску на Росію.