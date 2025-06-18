Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський і прем'єр Японії обговорили співпрацю РФ із КНДР та Іраном і посилення санкцій

Катерина ТищенкоСереда, 18 червня 2025, 00:47
Зеленський і прем'єр Японії обговорили співпрацю РФ із КНДР та Іраном і посилення санкцій
Зеленський та Шігеру Ішіба, фото ОП

Президент Володимир Зеленський на полях G7 у Канаді провів зустріч із прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою.

Джерело: сайт президента

Деталі: Ішіба зазначив, що його країна вже надала допомогу на понад 12 млрд доларів. Він додав, що цього місяця Японія та Україна підписали угоду про виділення нашій державі 3,3 млрд доларів коштом відсотків із заморожених російських активів.

Реклама:

Пряма мова прем'єра Японії: "Позиція Японії залишається незмінною та непохитною: в Україні має бути встановлений справедливий і тривалий мир якомога швидше. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою, країнами "Групи семи", щоб підтримати зусилля України".

Деталі: Лідери обговорили співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, що становить реальну загрозу не лише для Європи, а й для всього світу, зокрема регіону Південно-Східної Азії.

"Президент і прем’єр-міністр мають однакове бачення: щоб примусити Росію до миру, потрібно збільшити тиск і запровадити жорсткіші санкції", – йдеться в повідомленні пресслужби.

РЕКЛАМА:

Зеленський також поінформував про ключові оборонні потреби України для захисту життів українців від російських ракетних і дронових обстрілів. Також обговорили співпрацю в оборонній індустрії та можливість прямих інвестицій в українське виробництво дронів.

Окремо йшлося про підготовку програми реконструкції України та зацікавленість Японії брати участь у проєктах із відновлення.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи семи" в Канаді у вівторок заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон після засідання G7 у Канаді закликали до посилення тиску на Росію.

ЗеленськийЯпоніясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями
КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства 
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
Усі новини...
Зеленський
Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення
Зеленський скоротив візит до Канади й повертається в Україну – ЗМІ
Зеленський і генсек НАТО обговорили очікування України від саміту Альянсу
Останні новини
12:25
Зник під час прогулянки в лісі: на Прикарпатті протягом двох діб розшукують п’ятирічного хлопчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Як збірна України з футболу провела молодіжний Євро
12:21
Росія вже на межі переходу в рецесію – голова Мінекономрозвитку РФ
12:11
Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і "Великий натураліст" від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами
11:57
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
11:38
Італійські дослідники створили першого у світі літаючого гуманоїдного робота з реактивними двигунами
11:32
Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ
11:30
відеоЗеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
11:09
В Ірані понад пів доби не працює інтернет
11:08
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: