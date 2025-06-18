Зеленский и премьер Японии обсудили сотрудничество РФ с КНДР и Ираном и ужесточение санкций

Президент Владимир Зеленский на полях G7 в Канаде провел встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Источник: сайт президента

Детали: Исиба отметил, что его страна уже предоставила помощь на сумму более 12 млрд долларов. Он добавил, что в этом месяце Япония и Украина подписали соглашение о выделении нашему государству 3,3 млрд долларов за счет процентов с замороженных российских активов.

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Прямая речь премьера Японии: "Позиция Японии остается неизменной и непоколебимой: в Украине должен быть установлен справедливый и длительный мир как можно скорее. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом, странами "Группы семи", чтобы поддержать усилия Украины".

Детали: Лидеры обсудили сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, что представляет реальную угрозу не только для Европы, но и для всего мира, в частности региона Юго-Восточной Азии.

"Президент и премьер-министр имеют одинаковое видение: чтобы заставить Россию к миру, нужно увеличить давление и ввести более жесткие санкции", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Зеленский также проинформировал о ключевых оборонных потребностях Украины для защиты жизней украинцев от российских ракетных и дроновых обстрелов. Также обсудили сотрудничество в оборонной индустрии и возможность прямых инвестиций в украинское производство дронов.

Отдельно речь шла о подготовке программы реконструкции Украины и заинтересованности Японии участвовать в проектах по восстановлению.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы семи" в Канаде во вторник заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон после заседания G7 в Канаде призвали к усилению давления на Россию.