Reuters: G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США

За даними Reuters, "Група семи" (G7) не виступила зі спільною заявою щодо війни в Україні через опір з боку США.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела, CBC News

Дослівно Reuters: "Канада відмовилася від планів рішучої заяви G7 щодо війни в Україні після опору з боку США, повідомив журналістам канадський чиновник".

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Деталі: За словами двох джерел Reuters у G7, після завершення саміту у вівторок прем'єр-міністр Канади Марк Карні планує опублікувати заяву голови "Групи семи", в якій закликатиме до посилення тиску на Росію через санкції та заявить, що G7 підтримує мирні зусилля під керівництвом США.

Канада цього року головує в G7 на ротаційній основі. Інші лідери не повинні підписувати заяви голови G7.

Європейський чиновник заявив, що лідери наголосили Трампу на своїх планах щодо жорстких заходів проти Росії, і Трамп, здається, був вражений, хоча в принципі він не підтримує санкції.

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Троє європейських дипломатів заявили, що Трамп дав зрозуміти, що хоче посилити тиск на правителя РФ Володимира Путіна і розглянути законопроєкт Сенату США, підготовлений сенатором Ліндсі Гремом, але він нічого не обіцяв.

Лідери G7 домовилися про шість заяв, що стосуються незаконного перевезення мігрантів, штучного інтелекту, критично важливих мінералів, лісових пожеж, транснаціональних репресій та квантових обчислень.

Reuters констатує, що президент України Володимир Зеленський залишить саміт "Групи семи" із новою допомогою від Канади, яка є господарем саміту, але без спільної заяви про підтримку від членів або можливості зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Зазначається, що країни "Групи семи" намагалися знайти єдину позицію щодо конфлікту в Україні після того, як Трамп висловив підтримку правителю Росії Володимиру Путіну і залишив саміт на день раніше.

Канадський мовник CBC News із посиланням на висопопоставлене джерело в канадському уряді повідомляє, що спільної заяви лідерів G7 щодо війни в Україні не буде, оскільки Сполучені Штати не погодилися б із остаточним формулюванням.

За словами джерела, шестеро лідерів були готові зайти далеко у своїх формулюваннях, але американці хотіли їх пом'якшити. Як зазначив співрозмовник видання, американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки це може поставити під загрозу переговори щодо припинення війни.

Що передувало: Як писало видання Bloomberg, обговорення між лідерами "Групи семи" не підштовхнуло президента США Дональда Трампа піти на жорсткіші санкції проти Росії.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи семи" в Канаді заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.