Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters: G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США

Катерина ТищенкоСереда, 18 червня 2025, 02:39
Reuters: G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США
учасники саміту G7 разом із Володимиром Зеленським, фото Getty Images

За даними Reuters, "Група семи" (G7) не виступила зі спільною заявою щодо війни в Україні через опір з боку США.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела, CBC News

Дослівно Reuters: "Канада відмовилася від планів рішучої заяви G7 щодо війни в Україні після опору з боку США, повідомив журналістам канадський чиновник".

Реклама:

Деталі: За словами двох джерел Reuters у G7, після завершення саміту у вівторок прем'єр-міністр Канади Марк Карні планує опублікувати заяву голови "Групи семи", в якій закликатиме до посилення тиску на Росію через санкції та заявить, що G7 підтримує мирні зусилля під керівництвом США.

Канада цього року головує в G7 на ротаційній основі. Інші лідери не повинні підписувати заяви голови G7.

Європейський чиновник заявив, що лідери наголосили Трампу на своїх планах щодо жорстких заходів проти Росії, і Трамп, здається, був вражений, хоча в принципі він не підтримує санкції.

РЕКЛАМА:

Троє європейських дипломатів заявили, що Трамп дав зрозуміти, що хоче посилити тиск на правителя РФ Володимира Путіна і розглянути законопроєкт Сенату США, підготовлений сенатором Ліндсі Гремом, але він нічого не обіцяв.

Лідери G7 домовилися про шість заяв, що стосуються незаконного перевезення мігрантів, штучного інтелекту, критично важливих мінералів, лісових пожеж, транснаціональних репресій та квантових обчислень.

Reuters констатує, що президент України Володимир Зеленський залишить саміт "Групи семи" із новою допомогою від Канади, яка є господарем саміту, але без спільної заяви про підтримку від членів або можливості зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Зазначається, що країни "Групи семи" намагалися знайти єдину позицію щодо конфлікту в Україні після того, як Трамп висловив підтримку правителю Росії Володимиру Путіну і залишив саміт на день раніше.

Канадський мовник CBC News із посиланням на висопопоставлене джерело в канадському уряді повідомляє, що спільної заяви лідерів G7 щодо війни в Україні не буде, оскільки Сполучені Штати не погодилися б із остаточним формулюванням.

За словами джерела, шестеро лідерів були готові зайти далеко у своїх формулюваннях, але американці хотіли їх пом'якшити. Як зазначив співрозмовник видання, американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо Росії були включені до спільної заяви, оскільки це може поставити під загрозу переговори щодо припинення війни.

Що передувало: Як писало видання Bloomberg, обговорення між лідерами "Групи семи" не підштовхнуло президента США Дональда Трампа піти на жорсткіші санкції проти Росії.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи семи" в Канаді заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.

G7СШАКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями
КСУ за понад 3 роки не зміг розтлумачити конституційність множинного громадянства 
Путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде
Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
Усі новини...
ДСНС: Кількість загиблих від удару РФ в Києві зросла до 16, 134 постраждалих
На першотравневих акціях в Росії затримали щонайменше 124 особи
Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення
Прем'єр Канади: Лідери G7 налаштовані вивчати варіанти тиску на Росію
Останні новини
12:25
Зник під час прогулянки в лісі: на Прикарпатті протягом двох діб розшукують п’ятирічного хлопчика
12:24
колонкаNot great, not terrible. Як збірна України з футболу провела молодіжний Євро
12:21
Росія вже на межі переходу в рецесію – голова Мінекономрозвитку РФ
12:11
Вечеря з Ткачем, запис УП-2 і "Великий натураліст" від Ваоне: УП оголошує аукціон з трьома лотами
11:57
Хворий на СМА Назарій Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях: каже, безкоштовних ліків бракувало
11:38
Італійські дослідники створили першого у світі літаючого гуманоїдного робота з реактивними двигунами
11:32
Трамп не впевнений, що удар по ядерному об’єкту Ірану буде успішним – ЗМІ
11:30
відеоЗеленський поклав квіти до будинку в Києві, де Росія вбила ракетою 23 людини
11:09
В Ірані понад пів доби не працює інтернет
11:08
Рада забрала в Довгого мандат – у парламенті новий антирекорд нардепів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: