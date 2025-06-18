Reuters: G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США

По данным Reuters, "Группа семи" (G7) не выступила с совместным заявлением по войне в Украине из-за сопротивления со стороны США.

Источник: Reuters со ссылкой на источники, CBC News

Дословно Reuters: "Канада отказалась от планов решительного заявления G7 по войне в Украине после сопротивления со стороны США, сообщил журналистам канадский чиновник".

Реклама:

Детали: По словам двух источников Reuters в G7, после завершения саммита во вторник премьер Канады Марк Карни планирует опубликовать заявление председателя "Группы семи", в котором призовет к усилению давления на Россию через санкции и заявит, что G7 поддерживает мирные усилия под руководством США.

Канада в этом году председательствует в G7 на ротационной основе. Другие лидеры не должны подписывать заявления председателя G7.

Европейский чиновник заявил, что лидеры подчеркнули Трампу свои планы по жестким мерам против России, и Трамп, кажется, был впечатлен, хотя в принципе он не поддерживает санкции.

РЕКЛАМА:

Трое европейских дипломатов заявили, что Трамп дал понять, что хочет усилить давление на правителя РФ Владимира Путина и рассмотреть законопроект Сената США, подготовленный сенатором Линдси Грэмом, но он ничего не обещал.

Лидеры G7 договорились о шести заявлениях, касающихся незаконной перевозки мигрантов, искусственного интеллекта, критически важных минералов, лесных пожаров, транснациональных репрессий и квантовых вычислений.

Reuters констатирует, что президент Украины Владимир Зеленский покинет саммит "Группы семи" с новой помощью от Канады, которая является хозяином саммита, но без совместного заявления о поддержке от членов или возможности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что страны "Группы семи" пытались найти единую позицию по конфликту в Украине после того, как Трамп выразил поддержку правителю России Владимиру Путину и покинул саммит на день раньше.

Канадский вещатель CBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в канадском правительстве сообщает, что совместного заявления лидеров G7 по войне в Украине не будет, поскольку Соединенные Штаты не согласились бы с окончательной формулировкой.

По словам источника, шестеро лидеров были готовы зайти далеко в своих формулировках, но американцы хотели их смягчить. Как отметил собеседник издания, американцы не хотели, чтобы некоторые острые замечания в отношении России были включены в совместное заявление, поскольку это может поставить под угрозу переговоры о прекращении войны.

Что предшествовало: Как писало издание Bloomberg, обсуждение между лидерами "Группы семи" не подтолкнуло президента США Дональда Трампа пойти на более жесткие санкции против России.

Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы семи" в Канаде заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.