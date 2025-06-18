Ізраїльські танки у Секторі Гази вдарили по людях, які хотіли отримати їжу: 59 загиблих – Reuters

За повідомленням палестинських медиків, внаслідок вогню ізраїльських танків по натовпу охочих отримати продовольчу допомогу в Секторі Гази загинули щонайменше 59 осіб, понад 200 дістали поранення.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що ізраїльські танки у вівторок відкрили вогонь по натовпу, який намагався отримати допомогу з вантажівок у Секторі Гази, в результаті чого, за даними медиків, загинуло щонайменше 59 осіб.

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На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно близько десятка понівечених тіл, що лежать на вулиці в місті Хан-Юніс на півдні Сектора Гази.

Опитані Reuters свідки заявили, що ізраїльські танки випустили щонайменше два снаряди по натовпу з тисяч людей, які зібралися на головній східній дорозі через Хан-Юніс в надії отримати їжу з вантажівок з гуманітарною допомогою, які використовують цей маршрут.

"Вони дозволили нам просунутися вперед і змусили всіх зібратися, а потім почали падати танкові снаряди", – розповів Reuters очевидець у лікарні Насер, де поранені жертви лежали на підлозі та в коридорах через брак місця.

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Палестинські медики повідомили, що в результаті інциденту загинули щонайменше 59 осіб і 221 отримали поранення, причому щонайменше 20 з них перебувають у критичному стані.

Зазначається, що це найбільш смертоносний інцидент за один день з моменту відновлення надання гуманітарної допомоги в Секторі Гази у травні.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що перевіряє деталі інциденту.

Дослівно ЦАХАЛ: "Сьогодні вранці було виявлено скупчення людей поблизу вантажівки з гуманітарною допомогою, яка застрягла в районі Хан-Юніс, неподалік від військ Армії оборони Ізраїлю, що діють у цьому районі.

Збройні сили Ізраїлю обізнані про повідомлення щодо постраждалих в результаті вогню Армії оборони Ізраїлю після наближення натовпу. Деталі інциденту перевіряються. Армія оборони Ізраїлю висловлює жаль з приводу будь-якої шкоди, заподіяної не причетним особам, і діє з метою мінімізації шкоди для них, зберігаючи при цьому безпеку наших військ".

Деталі: Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що з кінця травня 397 палестинців, які намагалися отримати продовольчу допомогу, було вбито, а понад 3000 дістали поранення.

Reuters зазначає, що цей інцидент став останнім у серії майже щоденних масових вбивств палестинців, які прагнули отримати допомогу, протягом трьох тижнів після того, як Ізраїль частково зняв тотальну блокаду території, яку він вводив протягом майже трьох місяців.

Новий етап війни в Секторі Гази почався в жовтні 2023 року, коли палестинські бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, убивши 1200 осіб та захопивши 251 заручника, згідно з заявами Ізраїлю. Подальший напад Ізраїлю на Сектор Гази забрав життя, за повідомленнями палестинських медиків, майже 55 тисяч жителів, спричинив масові переміщення та голод.

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