Израильские танки в Секторе Газы обстреляли людей, которые хотели получить еду: 59 погибших – Reuters

По сообщению палестинских медиков, в результате обстрела израильских танков по толпе желающих получить продовольственную помощь в Секторе Газы погибли по меньшей мере 59 человек, более 200 получили ранения.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что израильские танки во вторник открыли огонь по толпе, которая пыталась получить помощь из грузовиков в Секторе Газы, в результате чего, по данным медиков, погибло по меньшей мере 59 человек.

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На видео, опубликованном в социальных сетях, видно около десятка изуродованных тел, лежащих на улице в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газы.

Опрошенные Reuters свидетели заявили, что израильские танки выпустили по меньшей мере два снаряда по толпе из тысяч людей, собравшихся на главной восточной дороге через Хан-Юнис в надежде получить еду из грузовиков с гуманитарной помощью, которые используют этот маршрут.

"Они позволили нам продвинуться вперед и заставили всех собраться, а затем начали падать танковые снаряды", — рассказал Reuters очевидец в больнице Насер, где раненые жертвы лежали на полу и в коридорах из-за нехватки места.

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Палестинские медики сообщили, что в результате инцидента погибли по меньшей мере 59 человек и 221 получили ранения, причем по меньшей мере 20 из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что это самый смертоносный инцидент за один день с момента возобновления предоставления гуманитарной помощи в Секторе Газы в мае.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проверяет детали инцидента.

Дословно ЦАХАЛ: "Сегодня утром было обнаружено скопление людей вблизи грузовика с гуманитарной помощью, который застрял в районе Хан-Юнис, недалеко от войск Армии обороны Израиля, действующих в этом районе.

Вооруженные силы Израиля осведомлены о сообщениях о пострадавших в результате огня Армии обороны Израиля после приближения толпы. Детали инцидента проверяются. Армия обороны Израиля выражает сожаление по поводу любого ущерба, причиненного не причастным лицам, и действует с целью минимизации ущерба для них, сохраняя при этом безопасность наших войск".

Детали: Министерство здравоохранения Палестины заявило, что с конца мая 397 палестинцев, которые пытались получить продовольственную помощь, были убиты, а более 3000 получили ранения.

Reuters отмечает, что этот инцидент стал последним в серии почти ежедневных массовых убийств палестинцев, стремившихся получить помощь, в течение трех недель после того, как Израиль частично снял тотальную блокаду территории, которую он вводил в течение почти трех месяцев.

Новый этап войны в Секторе Газы начался в октябре 2023 года, когда палестинские боевики ХАМАС напали на Израиль, убив 1200 человек и захватив 251 заложника, согласно заявлениям Израиля. Дальнейшее нападение Израиля на Сектор Газы унесло жизни, по сообщениям палестинских медиков, почти 55 тысяч жителей, повлекло массовые перемещения и голод.

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