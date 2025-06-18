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Reuters: Келлог планує поїздку до Білорусі й зустріч із Лукашенком

Катерина ТищенкоСереда, 18 червня 2025, 06:04
Reuters: Келлог планує поїздку до Білорусі й зустріч із Лукашенком
Кіт Келлог, фото Bloomberg via Getty Images

За даними агентства Reuters, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з її самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Джерело: Reuters із посиланням на чотири джерела

Деталі: Офіційно інформація про візит не оприлюднена.

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За словами двох джерел, точний порядок денний зустрічі невідомий, хоча Келлог у приватних розмовах назвав цю поїздку кроком, який може допомогти запустити процес мирних переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Держдеп США і посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Келлог і Білий дім не відповіли на запити про коментарі.

Reuters зазначає, що планування подібних поїздок вимагає ретельних переговорів, і не виключено, що вона може бути скасована або змінена в останній момент.

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Якщо Келлог зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим посадовцем США, який відвідає авторитарну державу за останні роки, йдеться в публікації.

У 2020 році, під час першого терміну Трампа, державний секретар Майк Помпео відвідав Білорусь, що стало тоді візитом найвищого рівня з боку США до цієї країни за останні 20 років. Поїздка була частиною кампанії першої адміністрації Трампа, спрямованої на поліпшення відносин із Білоруссю в той час, коли відносини між Мінськом і Москвою перебували на найнижчій точці.

Що передувало: 12 червня Кіт Келлог заявив, що намагався донести до президента США Дональда Трампа важливість зусиль президента України Володимира Зеленського для досягнення миру. 

СШАЛукашенкоБілорусь
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