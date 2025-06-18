Reuters: Келлог планирует поездку в Беларусь и встречу с Лукашенко

По данным агентства Reuters, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь, чтобы встретиться с ее самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Источник: Reuters со ссылкой на четыре источника

Детали: Официально информация о визите не обнародована.

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По словам двух источников, точная повестка дня встречи неизвестна, хотя Келлог в частных разговорах назвал эту поездку шагом, который может помочь запустить процесс мирных переговоров о прекращении войны России против Украины.

Госдеп США и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев. Кэллог и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.

Reuters отмечает, что планирование подобных поездок требует тщательных переговоров, и не исключено, что она может быть отменена или изменена в последний момент.

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Если Келлог встретится с Лукашенко, он станет самым высоким должностным лицом США, который посетит авторитарное государство за последние годы, говорится в публикации.

В 2020 году, во время первого срока Трампа, государственный секретарь Майк Помпео посетил Беларусь, что стало тогда визитом самого высокого уровня со стороны США в эту страну за последние 20 лет. Поездка была частью кампании первой администрации Трампа, направленной на улучшение отношений с Беларусью в то время, когда отношения между Минском и Москвой находились на самой низкой точке.

Что предшествовало: 12 июня Кит Келлог заявил, что пытался донести до президента США Дональда Трампа важность усилий президента Украины Владимира Зеленского для достижения мира.