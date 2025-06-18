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Окупанти запустили по Україні 58 БпЛА: є 9 влучань, 30 дронів знешкодили

Ірина БалачукСереда, 18 червня 2025, 08:56
Окупанти запустили по Україні 58 БпЛА: є 9 влучань, 30 дронів знешкодили
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Від вечора російські окупанти атакували Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 30 ворожих дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання у 9 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях".

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Деталі: Окупанти запускали дрони з напрямків російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Основними напрямками удару були Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували у Повітряних силах.

Передісторія:

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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