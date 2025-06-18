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Оккупанты запустили по Украине 58 БпЛА: есть 9 попаданий, 30 дронов обезвредили

Ирина БалачукСреда, 18 июня 2025, 08:56
Оккупанты запустили по Украине 58 БпЛА: есть 9 попаданий, 30 дронов обезвредили
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

С вечера российские оккупанты атаковали Украину 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 30 вражеских дронов удалось обезвредить, однако есть и попадания в 9 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях".

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Детали: Оккупанты запускали дроны с направлений российских городов Курск и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Основными направлениями удара были Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.  

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Воздушные силы ВСУбеспилотники
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