Держдеп США засудив російську атаку на Київ, що забрала десятки життів
У Державному департаменті США заявили, що засуджують атаку Росії на столицю України в ніч на 17 червня, внаслідок якого загинули понад 20 людей.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речниці Держдепу Теммі Брюс
Деталі: Брюс розповіла, що американська адміністрація була поінформована про удар.
"Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих. Нещодавно президент чітко висловився з приводу ударів по цивільних районах", – підкреслила вона.
При цьому речниця Держдепу підтвердила, що під час атаки у Києві помер громадянин США.
"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні і готові надати всю можливу консульську допомогу. З поваги до родини в цей жахливий час ми не можемо надати жодної додаткової інформації з цього питання", – додала вона.
Нагадую:
- За останніми офіційними даними, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 23, ще понад 100 осіб постраждали.
- На масштабний обстріл в ніч проти 17 червня відреагували посли Німеччини і Британії, а також країн Балтії.