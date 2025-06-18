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Держдеп США засудив російську атаку на Київ, що забрала десятки життів

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 18 червня 2025, 11:08
Держдеп США засудив російську атаку на Київ, що забрала десятки життів
Ілюстративне фото: Getty Images

У Державному департаменті США заявили, що засуджують атаку Росії на столицю України в ніч на 17 червня, внаслідок якого загинули понад 20 людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова речниці Держдепу Теммі Брюс

Деталі: Брюс розповіла, що американська адміністрація була поінформована про удар.

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"Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих. Нещодавно президент чітко висловився з приводу ударів по цивільних районах", – підкреслила вона.

При цьому речниця Держдепу підтвердила, що під час атаки у Києві помер громадянин США.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні і готові надати всю можливу консульську допомогу. З поваги до родини в цей жахливий час ми не можемо надати жодної додаткової інформації з цього питання", – додала вона.

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Нагадую:

СШАросійсько-українська війна
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