Госдеп США осудил осудил российскую атаку на Киев, унесшую десятки жизней
В Государственном департаменте США заявили, что осуждают атаку России на столицу Украины в ночь на 17 июня, в результате которого погибли более 20 человек.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс
Детали: Брюс рассказала, что американская администрация была проинформирована об ударе.
"Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших. Недавно президент четко высказался по поводу ударов по гражданским районам", – подчеркнула она.
При этом пресс-секретарь Госдепа подтвердила, что во время атаки в Киеве погиб гражданин США.
"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине и готовы оказать всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семье в это ужасное время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации по этому вопросу", – добавила она.
Напомним:
- По последним официальным данным, число погибших в результате удара РФ по Киеву выросло до 23, еще более 100 человек пострадали.
- На масштабный обстрел в ночь на 17 июня отреагировали послы Германии и Великобритании, а также стран Балтии.