Госдеп США осудил осудил российскую атаку на Киев, унесшую десятки жизней

В Государственном департаменте США заявили, что осуждают атаку России на столицу Украины в ночь на 17 июня, в результате которого погибли более 20 человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс

Детали: Брюс рассказала, что американская администрация была проинформирована об ударе.

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"Мы осуждаем эти удары и выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших. Недавно президент четко высказался по поводу ударов по гражданским районам", – подчеркнула она.

При этом пресс-секретарь Госдепа подтвердила, что во время атаки в Киеве погиб гражданин США.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США в Украине и готовы оказать всю возможную консульскую помощь. Из уважения к семье в это ужасное время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации по этому вопросу", – добавила она.

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Напомним: