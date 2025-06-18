Російський удар по Києву: за ніч і ранок з-під завалів дістали 12 загиблих, загалом жертв уже 28

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку у Києві тіла ще 12 загиблих, таким чином кількість жертв цієї атаки зросла до 28.

Джерело: ДСНС в Telegram, речник ДСНС Світлана Водолага у коментарі "Українській правді", начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Деталі: Спочатку ДСНС повідомила, що за ніч станом на 7 ранку з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблокували тіла ще 5 загиблих осіб. Менше ніж через годину після цього дістали тіло ще одної загиблої особи (чоловічої статі).

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Пряма мова речника ДСНС Світлани Водолаги у коментарі УП: "Загалом на зараз 22 загиблих. З них 17 у Солом’янському районі, 3 – на об’єкті у Дарницькому, 1 загибла людина у квартирі у Дарницькому районі і 1 людина, яка померла у лікарні".

фото ДСНС

Деталі: На питання, скільки ще людей шукають під завалами, Водолага сказала: "У нас немає таких даних. Міська влада повідомляла, що є певна кількість людей, які не виходять на зв’язок. Ми знаємо, що зруйновано 35 квартир. Роботи тривають".

Оновлено: За наступні кілька годин рятувальники деблокували ще 6 загиблих.

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Фото ДСНС

О 12:20 Водолага повідомила УП, що загалом у Києві уже 26 жертв того удару.

Після 14:00 у ДСНС повідомили, що з-під завалів дістали ще 2 тіла загиблих. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці зросла до 23 людей, загалом у Києві внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей та ще 134 постраждали.

Фото ДСНС

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