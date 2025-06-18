Іран лякає "великою війною", якщо США втрутяться в конфлікт на Близькому Сході

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що будь-яке втручання Сполучених Штатів у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для повномасштабної війни в регіоні".

Джерело: Багаї, якого цитує Sky News", "Європейська правда"

Пряма мова: "Будь-яке втручання США стане причиною для розв'язування повномасштабної війни в регіоні".

Реклама:

Деталі: Заява спікера зовнішньополітичного відомства з’явилась на тлі повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.

На запитання, чи вважає він, що США можуть контролювати свого союзника Ізраїль, Багаї відповів: "Не дуже".

Передісторія:

РЕКЛАМА: