Іран лякає "великою війною", якщо США втрутяться в конфлікт на Близькому Сході
Середа, 18 червня 2025, 12:45
Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що будь-яке втручання Сполучених Штатів у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для повномасштабної війни в регіоні".
Джерело: Багаї, якого цитує Sky News", "Європейська правда"
Пряма мова: "Будь-яке втручання США стане причиною для розв'язування повномасштабної війни в регіоні".
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Деталі: Заява спікера зовнішньополітичного відомства з’явилась на тлі повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.
На запитання, чи вважає він, що США можуть контролювати свого союзника Ізраїль, Багаї відповів: "Не дуже".
Передісторія:
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- У вівторок Трамп несподівано розродився погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни.
- Тим часом ЗМІ помітили незвичну активність літаків США на тлі конфлікту на Близькому Сході.