Иран пугает "большой войной", если США вмешаются в конфликт на Ближнем Востоке
Среда, 18 июня 2025, 12:45
Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любое вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе".
Источник: Багаи, которого цитирует Sky News", "Европейская правда"
Прямая речь: "Любое вмешательство США станет причиной для развязывания полномасштабной войны в регионе".
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Детали: Заявление спикера внешнеполитического ведомства появилось на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.
На вопрос, считает ли он, что США могут контролировать своего союзника Израиль, Багаи ответил: "Не очень".
Предыстория:
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