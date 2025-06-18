Иран пугает "большой войной", если США вмешаются в конфликт на Ближнем Востоке

Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любое вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе".

Источник: Багаи, которого цитирует Sky News", "Европейская правда"

Прямая речь: "Любое вмешательство США станет причиной для развязывания полномасштабной войны в регионе".

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Детали: Заявление спикера внешнеполитического ведомства появилось на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

На вопрос, считает ли он, что США могут контролировать своего союзника Израиль, Багаи ответил: "Не очень".

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