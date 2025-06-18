Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран пугает "большой войной", если США вмешаются в конфликт на Ближнем Востоке

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоСреда, 18 июня 2025, 12:45
Иран пугает большой войной, если США вмешаются в конфликт на Ближнем Востоке
Эсмаил Багаи. фото en.irna.ir

Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любое вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе".

Источник: Багаи, которого цитирует Sky News", "Европейская правда"

Прямая речь: "Любое вмешательство США станет причиной для развязывания полномасштабной войны в регионе".

Реклама:

Детали: Заявление спикера внешнеполитического ведомства появилось на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.

На вопрос, считает ли он, что США могут контролировать своего союзника Израиль, Багаи ответил: "Не очень".

Предыстория:

РЕКЛАМА:

ИранСШАИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину
Сибига отреагировал на заявление Путина о "ноге российского солдата": Приносит только смерть
Комбат 47-й бригады: Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами"
Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения израильских атак
Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера, имитируя помощь ВСУ – прокуратура
СМИ: ЕС отложил снижение ценового потолка на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Все новости...
Иран
Гостелевидение Ирана призвало граждан удалить WhatsApp
NYT: Если США нанесут удар по Ирану, тот атакует американские базы на Ближнем Востоке
Axios узнало, что Трамп рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана
Последние новости
07:58
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира КСИР, ответственного за запуск дронов
07:32
Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
07:28
фото, видеоНа Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток
06:46
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1060 российских оккупантов
06:02
Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину
05:10
Небензя назвал российский "меморандум" "лучшим предложением" для Киева
04:20
Трамп о переговорах: Россия и Украина достигают незначительного прогресса
03:20
ОбновленоПо всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
02:52
Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой
01:50
ОбновленоВ Одессе прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: