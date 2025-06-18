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У сутичці біля собору в Чернівцях постраждали 12 людей, серед них правоохоронці

Тетяна ОлійникСереда, 18 червня 2025, 21:22
У сутичці біля собору в Чернівцях постраждали 12 людей, серед них правоохоронці
Фото - "Суспільне Чернівці"

У Чернівцях після сутички між прихильниками ПЦУ та УПЦ МП 17 червня до медиків звернулися 12 людей, зокрема 7 поліціянтів та медпрацівник.

Джерело: поліція Чернівецької області, "Суспільне Чернівці"

Дослівно: "Наразі до поліції Чернівецької області надійшло 25 звернень громадян. Зокрема, йдеться про спричинення тілесних ушкоджень, можливе захоплення храму невідомими особами, перешкоджання журналістській діяльності, а також пошкодження майна культової споруди.

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За медичною допомогою нині звернулося 12 громадян, серед них – 7 правоохоронців та медпрацівник".

Деталі: Відносно одного із учасників події правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

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Досудові розслідування тривають щодо статей про хуліганство та погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

За іншими зверненнями громадян наразі проводиться ретельна перевірка, після якої, нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Що передувало: 

  • У Свято-Духівському соборі в Чернівцях 17 червня священники ПЦУ вирішили провести перший молебень українською мовою. Віряни УПЦ МП намагалися цьому завадити, частина прихильників була з інших населених пунктів області.
  • Віряни спробували зірвати ворота і зайти на територію храму. Правоохоронці не дали їм цього зробити.

ЧернівціУПЦ МПполіція
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