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В столкновении возле собора в Черновцах пострадали 12 человек, среди них правоохранители

Татьяна ОлейникСреда, 18 июня 2025, 21:22
В столкновении возле собора в Черновцах пострадали 12 человек, среди них правоохранители
Фото - "Суспільне Чернівці"

В Черновцах после столкновения между сторонниками ПЦУ и УПЦ МП 17 июня к медикам обратились 12 человек, в том числе 7 полицейских и медработник.

Источник: полиция Черновицкой области, "Суспільне Чернівці"

Дословно: "Сейчас в полицию Черновицкой области поступило 25 обращений граждан. В частности, речь идет о причинении телесных повреждений, возможном захвате храма неизвестными лицами, препятствовании журналистской деятельности, а также повреждении имущества культового сооружения.

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За медицинской помощью сейчас обратилось 12 граждан, среди них – 7 правоохранителей и медработник".

Детали: В отношении одного из участников события правоохранители составили административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

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Досудебные расследования продолжаются по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

По другим обращениям граждан сейчас проводится тщательная проверка, после которой, предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Что предшествовало:

  • В Свято-Духовском соборе в Черновцах 17 июня священники ПЦУ решили провести первый молебен на украинском языке. Верующие УПЦ МП пытались этому помешать, часть сторонников была из других населенных пунктов области.
  • Верующие попытались сорвать ворота и зайти на территорию храма. Правоохранители не дали им этого сделать.

ЧерновцыУПЦ МПполиция
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