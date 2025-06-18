В столкновении возле собора в Черновцах пострадали 12 человек, среди них правоохранители

В Черновцах после столкновения между сторонниками ПЦУ и УПЦ МП 17 июня к медикам обратились 12 человек, в том числе 7 полицейских и медработник.

Источник: полиция Черновицкой области, "Суспільне Чернівці"

Дословно: "Сейчас в полицию Черновицкой области поступило 25 обращений граждан. В частности, речь идет о причинении телесных повреждений, возможном захвате храма неизвестными лицами, препятствовании журналистской деятельности, а также повреждении имущества культового сооружения.

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За медицинской помощью сейчас обратилось 12 граждан, среди них – 7 правоохранителей и медработник".

Детали: В отношении одного из участников события правоохранители составили административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

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Досудебные расследования продолжаются по статьям о хулиганстве и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

По другим обращениям граждан сейчас проводится тщательная проверка, после которой, предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Что предшествовало: