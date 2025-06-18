Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин

Сили оборони 17 червня відбили штурм у напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро-Калинове і знищили 18 бронемашин РФ.

Джерело: відділ комунікацій ОТУ "Луганськ"

Дослівно: "У період з 19:00 до 21:20 противник здійснив масштабну наступальну операцію у кілька хвиль із різними інтервалами, за підтримки 23 броньованих бойових машин (ББМ) та 13 мотоциклів.

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До атаки було залучено до 100 військовослужбовців окупаційних військ. Вогневе ураження велося зі всього наявного озброєння, внаслідок чого техніка активно знищувалася, а піхота намагалася розосередитися при цьому в прилеглих лісосмугах".

Деталі: Підрозділи Сил оборони відбили атаку противника, знищили 18 одиниць бронетехніки та всі 13 мотоциклів разом із ворожим особовим складом. Ще 5 ББМ зазнали пошкоджень різного ступеня.

Що передувало:

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В ОСУВ "Хортиця" 16 червня повідомили, що армія РФ намагається взяти Костянтинівку на Донеччині в кільце з трьох напрямків, там тривають запеклі бої.