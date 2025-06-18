Наступ РФ на Костянтинівку: Сили оборони відбили великий штурм і знищили 18 бронемашин
Сили оборони 17 червня відбили штурм у напрямку населених пунктів Яблунівка та Олександро-Калинове і знищили 18 бронемашин РФ.
Джерело: відділ комунікацій ОТУ "Луганськ"
Дослівно: "У період з 19:00 до 21:20 противник здійснив масштабну наступальну операцію у кілька хвиль із різними інтервалами, за підтримки 23 броньованих бойових машин (ББМ) та 13 мотоциклів.
До атаки було залучено до 100 військовослужбовців окупаційних військ. Вогневе ураження велося зі всього наявного озброєння, внаслідок чого техніка активно знищувалася, а піхота намагалася розосередитися при цьому в прилеглих лісосмугах".
Деталі: Підрозділи Сил оборони відбили атаку противника, знищили 18 одиниць бронетехніки та всі 13 мотоциклів разом із ворожим особовим складом. Ще 5 ББМ зазнали пошкоджень різного ступеня.
Що передувало:
В ОСУВ "Хортиця" 16 червня повідомили, що армія РФ намагається взяти Костянтинівку на Донеччині в кільце з трьох напрямків, там тривають запеклі бої.