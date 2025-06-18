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Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин

Ольга Кириленко, Татьяна ОлейникСреда, 18 июня 2025, 21:53
Наступление РФ на Константиновку: Силы обороны отбили большой штурм и уничтожили 18 бронемашин
Фото - отдел коммуникаций ОТУ "Луганск"

Силы обороны 17 июня отбили штурм в направлении населенных пунктов Яблоновка и Александро-Калиново и уничтожили 18 бронемашин РФ.

Источник: отдел коммуникаций ОТУ "Луганск"

Дословно: "В период с 19:00 до 21:20 противник совершил масштабную наступательную операцию в несколько волн с различными интервалами, при поддержке 23 бронированных боевых машин (ББМ) и 13 мотоциклов.

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К атаке было привлечено до 100 военнослужащих оккупационных войск. Огневое поражение велось из всего имеющегося вооружения, в результате чего техника активно уничтожалась, а пехота пыталась рассредоточиться при этом в близлежащих лесополосах".

Детали: Подразделения Сил обороны отбили атаку противника, уничтожили 18 единиц бронетехники и все 13 мотоциклов вместе с вражеским личным составом. Еще 5 ББМ получили повреждения различной степени.

Что предшествовало:

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В ОСУВ "Хортица" 16 июня сообщили, что армия РФ пытается взять Константиновку в Донецкой области в кольцо с трех направлений, там идут ожесточенные бои.

Донецкая областьроссийско-украинская войнабоевые действия
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