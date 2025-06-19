Путін виправдав удари по житлових кварталах України: "Це удари по обʼєктах ОПК"
Правитель Росії Володимир Путін виправдав масовані ракетні удари по українських містах, заявивши, що ціллю нібито є об’єкти оборонно-промислового комплексу.
Джерело: Путін під час зустрічі з представниками світових інформагентств, передає російське державне пропагандистське агенство "РИА Новости"
Деталі: Під час зустрічі із закордонними журналістами Путіна запитали про численні удари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні, зокрема – по житлових будинках, які спричинили загибель мирних мешканців.
Відповідаючи на це питання з посмішкою, Путін заявив, що "якби ваші журналісти бачили, як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали – вони навряд чи могли б вам щось про це розповісти".
При цьому він традиційно стверджував, що російська армія нібито б’є "по об’єктах оборонно-промислового комплексу", а не по житловій забудові.
За словами Путіна, Росія займається "демілітаризацію" України, тому ракетними ударами він позбавляє "Україну можливості мати загрозливі для Росії збройні сили".
Передісторія:
- В ніч на вівторок 17 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні.
- Російська ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого було зруйновано цілий під’їзд. В Києві загинули 28 людей та ще 134 постраждали.
- Також протягом ночі 17 червня були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.