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Було пряме влучання ракети у 9-поверхівку в Києві – Клименко

Ірина БалачукВівторок, 17 червня 2025, 08:37
Було пряме влучання ракети у 9-поверхівку в Києві – Клименко
Фото Богдана Кутєпова, УП

Російська ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого зруйнований цілий під’їзд, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Джерело: Клименко у коментарі журналістам на місці події, начальник КМВА Тимур Ткаченко та начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі марафону новин

Пряма мова Клименка: "Балістична ракета попала у 9-поверховий будинок у Києві. Знищено повністю під’їзд. І знищено його аж до підвального приміщення, тому що це було пряме попадання".

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Доповнено: Пізніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що в будинок у Києві влучила крилата ракета Х-101.

"З 16 крилатих ракет Х-101 одна влучила в будинок – ви бачите жахливі наслідки, інші 15 було збито", – сказав Ігнат.

Деталі: Ткаченко уточнив, що пряме попадання було у Солом’янському районі столиці. 

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Серед постраждалих 3 дітей.

Передісторія:

Київракетний ударжертви
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