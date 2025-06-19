Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин оправдал удары по жилым кварталам Украины: "Это удары по объектам ОПК"

Иван ДьяконовЧетверг, 19 июня 2025, 02:13
Путин оправдал удары по жилым кварталам Украины: Это удары по объектам ОПК

Правитель России Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам, заявив, что целью якобы являются объекты оборонно-промышленного комплекса.

Источник: Путин во время встречи с представителями мировых информагентств, передает российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Во время встречи с иностранными журналистами Путина спросили о многочисленных ударах России по гражданской инфраструктуре в Украине, в частности – по жилым домам, которые привели к гибели мирных жителей.

Реклама:

Отвечая на этот вопрос с улыбкой, Путин заявил, что "если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы – они вряд ли могли бы вам что-то об этом рассказать".

При этом он традиционно утверждал, что российская армия якобы бьет "по объектам оборонно-промышленного комплекса", а не по жилой застройке.

По словам Путина, Россия занимается "демилитаризацией" Украины, поэтому ракетными ударами он лишает "Украину возможности иметь угрожающие для России вооруженные силы".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В ночь на вторник, 17 июня, Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине.
  • Российская ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего был разрушен целый подъезд. В Киеве погибли 28 человек и еще 134 пострадали.
  • Также в течение ночи 17 июня были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области.

ПутинРосcияроссийско-украинская войнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сибига отреагировал на заявление Путина о "ноге российского солдата": Приносит только смерть
Комбат 47-й бригады: Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами"
Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения израильских атак
Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера, имитируя помощь ВСУ – прокуратура
СМИ: ЕС отложил снижение ценового потолка на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Зеленский ввел санкции против причастных к производству дронов для армии РФ
Все новости...
Путин
Путин заявил о готовности к новому раунду переговоров с Украиной после 22 июня
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет
Трамп посоветовал Путину сначала "посредничать" в войне России, а не на Ближнем Востоке
Последние новости
05:10
Небензя назвал российский "меморандум" "лучшим предложением" для Киева
04:20
Трамп о переговорах: Россия и Украина достигают незначительного прогресса
03:20
ОбновленоПо всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
02:52
Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой
01:50
ОбновленоВ Одессе прогремели взрывы – СМИ
01:38
Правительство Швейцарии обнародовало план поддержки оборонной промышленности
00:48
Израильские истребители атаковали ракетные пусковые установки на западе Ирана – ЦАХАЛ
00:14
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – более 150 боевых столкновений
23:57
Что может сказать о кино премия "Золотой волчок": заметки члена жюри
23:44
Ирландия попрощалась с углем: последняя ТЭС закрылась навсегда
Все новости...
Реклама:
Реклама: