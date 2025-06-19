Путин оправдал удары по жилым кварталам Украины: "Это удары по объектам ОПК"

Правитель России Владимир Путин оправдал массированные ракетные удары по украинским городам, заявив, что целью якобы являются объекты оборонно-промышленного комплекса.

Источник: Путин во время встречи с представителями мировых информагентств, передает российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Во время встречи с иностранными журналистами Путина спросили о многочисленных ударах России по гражданской инфраструктуре в Украине, в частности – по жилым домам, которые привели к гибели мирных жителей.

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Отвечая на этот вопрос с улыбкой, Путин заявил, что "если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы – они вряд ли могли бы вам что-то об этом рассказать".

При этом он традиционно утверждал, что российская армия якобы бьет "по объектам оборонно-промышленного комплекса", а не по жилой застройке.

По словам Путина, Россия занимается "демилитаризацией" Украины, поэтому ракетными ударами он лишает "Украину возможности иметь угрожающие для России вооруженные силы".

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