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Трамп схвалив план атаки на Іран, але поки утримується від наказу – WSJ

Іван Д'яконовЧетвер, 19 червня 2025, 05:52
Трамп схвалив план атаки на Іран, але поки утримується від наказу – WSJ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За даними видання, у вівторок ввечері Трамп повідомив своїх старших радників, що схвалив військові плани щодо Ірану, але утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми. 

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"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, менше тижня", – заявив Трамп, відповідаючи на запитання, чи вирішив він завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, заявив, що Іран не здасться і попередив, що будь-яке військове втручання США призведе до "непоправних наслідків".

Дослівно: "Між тим, США значно наростили свою військову присутність на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга американська авіаносна ударна група прямує до Аравійського моря. Хоча Пентагон заявив, що ці дії мають суто оборонний характер, проте вони покращують позицію США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран". 

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Деталі: Видання припускає, що такі дії також можуть бути тактикою тиску, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки.

Передісторія:

  • Як пише The New York Times із посиланням на ізраїльських чиновників, Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо Сполучені Штати приєднаються до війни Ізраїлю проти цієї країни.
  • Водночас США відправили до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, які можуть бути використані для допомоги винищувачам, що захищають американські бази, або для розширення дальності польоту бомбардувальників, задіяних у будь-якому можливому ударі по іранських ядерних об'єктах.
  • У вівторок Трамп виступив із погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни. А віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок заявив, що Трамп може "вжити подальших заходів", аби завадити Ірану створити ядерну зброю.

СШАТрампІранвійна
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