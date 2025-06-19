Трамп схвалив план атаки на Іран, але поки утримується від наказу – WSJ

Президент США Дональд Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За даними видання, у вівторок ввечері Трамп повідомив своїх старших радників, що схвалив військові плани щодо Ірану, але утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

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"Я можу це зробити, а можу і не зробити. Наступний тиждень буде дуже важливим, можливо, менше тижня", – заявив Трамп, відповідаючи на запитання, чи вирішив він завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, заявив, що Іран не здасться і попередив, що будь-яке військове втручання США призведе до "непоправних наслідків".

Дослівно: "Між тим, США значно наростили свою військову присутність на Близькому Сході. Третій есмінець ВМС США увійшов у східну частину Середземного моря, а друга американська авіаносна ударна група прямує до Аравійського моря. Хоча Пентагон заявив, що ці дії мають суто оборонний характер, проте вони покращують позицію США на випадок, якщо Трамп вирішить приєднатися до ізраїльських атак на Іран".

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Деталі: Видання припускає, що такі дії також можуть бути тактикою тиску, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки.

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