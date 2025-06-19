Трамп одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от приказа – WSJ

Президент США Дональд Трамп одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По данным издания, во вторник вечером Трамп сообщил своим старшим советникам, что одобрил военные планы в отношении Ирана, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

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"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Следующая неделя будет очень важной, возможно, меньше недели", – заявил Трамп, отвечая на вопрос, решил ли он нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил, что Иран не сдастся и предупредил, что любое военное вмешательство США приведет к "непоправимым последствиям".

Дословно: "Между тем, США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая американская авианосная ударная группа направляется к Аравийскому морю. Хотя Пентагон заявил, что эти действия носят чисто оборонительный характер, однако они улучшают позицию США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран".

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Детали: Издание предполагает, что такие действия также могут быть тактикой давления, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки.

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