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Трамп одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от приказа – WSJ

Иван ДьяконовЧетверг, 19 июня 2025, 05:52
Трамп одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от приказа – WSJ
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: По данным издания, во вторник вечером Трамп сообщил своим старшим советникам, что одобрил военные планы в отношении Ирана, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

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"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Следующая неделя будет очень важной, возможно, меньше недели", – заявил Трамп, отвечая на вопрос, решил ли он нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил, что Иран не сдастся и предупредил, что любое военное вмешательство США приведет к "непоправимым последствиям".

Дословно: "Между тем, США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая американская авианосная ударная группа направляется к Аравийскому морю. Хотя Пентагон заявил, что эти действия носят чисто оборонительный характер, однако они улучшают позицию США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран".

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Детали: Издание предполагает, что такие действия также могут быть тактикой давления, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки.

Предыстория:

  • Как пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников, Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против этой страны.
  • В то же время США отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.
  • Во вторник Трамп выступил с угрозами в сторону Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны. А вице-президент США Джей Ди Венс во вторник заявил, что Трамп может "принять дальнейшие меры", чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие.

СШАТрампИранвойна
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