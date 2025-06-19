Трамп одобрил план атаки на Иран, но пока воздерживается от приказа – WSJ
Президент США Дональд Трамп одобрил военный план удара по Ирану, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: По данным издания, во вторник вечером Трамп сообщил своим старшим советникам, что одобрил военные планы в отношении Ирана, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.
"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Следующая неделя будет очень важной, возможно, меньше недели", – заявил Трамп, отвечая на вопрос, решил ли он нанести удар по ядерным объектам Ирана.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил, что Иран не сдастся и предупредил, что любое военное вмешательство США приведет к "непоправимым последствиям".
Дословно: "Между тем, США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Третий эсминец ВМС США вошел в восточную часть Средиземного моря, а вторая американская авианосная ударная группа направляется к Аравийскому морю. Хотя Пентагон заявил, что эти действия носят чисто оборонительный характер, однако они улучшают позицию США на случай, если Трамп решит присоединиться к израильским атакам на Иран".
Детали: Издание предполагает, что такие действия также могут быть тактикой давления, чтобы заставить Иран капитулировать или пойти на уступки.
Предыстория:
- Как пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников, Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против этой страны.
- В то же время США отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.
- Во вторник Трамп выступил с угрозами в сторону Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны. А вице-президент США Джей Ди Венс во вторник заявил, что Трамп может "принять дальнейшие меры", чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие.