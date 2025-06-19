Росіяни поранили 13 мирних жителів на Донеччині за добу
Четвер, 19 червня 2025, 08:56
18 червня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області поранення отримали 13 мирних жителів.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін
Деталі: Найбільше постраждалих у Святогірську – п’ятеро людей. Унаслідок атак по Очеретиному поранено трьох, у Грузькому та Миргороді – по двоє, у Лимані – одну людину.
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Загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині становить 3270 загиблих і 7326 поранених. Ці дані не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі.
Що передувало:
- 18 червня Донецька обласна прокуратура повідомила, що російські окупанти вдарили з зенітного ракетного комплексу С-300 по Святогірську: постраждали п’ятеро цивільних людей.