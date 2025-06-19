Россияне ранили 13 мирных жителей в Донецкой области за сутки

18 июня в результате российских обстрелов в Донецкой области ранения получили 13 мирных жителей.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин

Детали: Больше всего пострадавших в Святогорске – пять человек. В результате атак по Очеретино ранены трое, в Грузском и Миргороде – по двое, в Лимане – один человек.

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Общее количество жертв российской агрессии в Донецкой области составляет 3270 погибших и 7326 раненых. Эти данные не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: