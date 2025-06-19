Росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про перемир’я – Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга після заяв глави Кремля Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів і бажання припинити війну нагадав, що саме Росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Джерело: Сибіга в мережі Х

Пряма мова глави МЗС: "Минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і розпочати справжній мирний процес. Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру".

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Деталі: Він нагадав, що увесь цей час Росія вдавалась до маніпуляцій і посилювала терор проти України.

"Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, спрямовані на припинення вбивств. Настав час діяти зараз і примусити Росію до миру", – заявив Сибіга.

Він наголосив, що покласти край російській агресії може лише "мир через силу", посилення санкцій і розширення можливостей для України.

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