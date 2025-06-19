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Росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про перемир’я – Сибіга

Ірина БалачукЧетвер, 19 червня 2025, 10:42
Росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про перемир’я – Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото з мережі Х

Глава МЗС Андрій Сибіга після заяв глави Кремля Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів і бажання припинити війну нагадав, що саме Росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про 30-денне припинення вогню.  

Джерело: Сибіга в мережі Х

Пряма мова глави МЗС: "Минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і розпочати справжній мирний процес. Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру".

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Деталі: Він нагадав, що увесь цей час Росія вдавалась до маніпуляцій і посилювала терор проти України.

"Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, спрямовані на припинення вбивств. Настав час діяти зараз і примусити Росію до миру", – заявив Сибіга.

Він наголосив, що покласти край російській агресії може лише "мир через силу", посилення санкцій і розширення можливостей для України.

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Передісторія: 

  • У березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки на зустрічі в Саудівській Аравії запропонували повне припинення вогню на 30 днів не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. "Ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той самий момент тиша запрацює", – сказав Зеленський. 

Росіяперемир’я
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