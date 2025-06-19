Россия уже 100 дней игнорирует предложение США о перемирии – Сибига
Глава МИД Андрей Сибига после заявлений главы Кремля Владимира Путина о якобы готовности к переговорам и желании прекратить войну напомнил, что именно Россия уже 100 дней игнорирует предложение США о 30-дневном прекращении огня.
Источник: Сибига в сети Х
Прямая речь главы МИД: "Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Украина безоговорочно приняла мирное предложение США полностью прекратить огонь, положить конец убийствам и начать настоящий мирный процесс. Прошло ровно 100 дней с тех пор, как Россия отвергает этот базовый первый шаг к миру".
Детали: Он напомнил, что все это время Россия прибегала к манипуляциям и усиливала террор против Украины.
"Украина остается преданной миру. К сожалению, Россия продолжает выбирать войну, игнорируя усилия США, направленные на прекращение убийств. Пришло время действовать сейчас и принудить Россию к миру", – заявил Сибига.
Он подчеркнул, что положить конец российской агрессии может только "мир через силу", усиление санкций и расширение возможностей для Украины.
Предыстория:
- В марте президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки на встрече в Саудовской Аравии предложили полное прекращение огня на 30 дней не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. "Мы соглашаемся, и если "русские" согласятся – в тот же момент тишина заработает", – сказал Зеленский.