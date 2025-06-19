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Британська розвідка: конфлікт Ізраїлю та Ірану створює виклики для Росії, але Кремль бачить у ньому вигоду

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 19 червня 2025, 13:21
Британська розвідка: конфлікт Ізраїлю та Ірану створює виклики для Росії, але Кремль бачить у ньому вигоду
Ілюстративне фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії зазначає, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном може поставити Росію у складне становище, однак у Кремлі також сприймають ескалацію як шанс для власної вигоди.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд британської розвідки

Деталі: У відомстві нагадали, що Росія не має офіційних зобов’язань надавати Ірану будь-яку військову допомогу в його конфлікті з Ізраїлем.

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Угода про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном, підписана в січні 2025 року, охоплює співпрацю в низці сфер, включаючи оборону та безпеку, але не містить положення про взаємну оборону. Це контрастує з угодами між РФ та Білоруссю або КНДР.

Як зазначено в огляді, Росія, майже напевно, бачить у цьому конфлікт певну вигоду, оскільки він відволікає увагу міжнародної спільноти від її розв’язаної війни проти України.

"Однак конфлікт, ймовірно, негативно вплине на майбутнє постачання іранського військового обладнання до Росії", – додає розвідка.

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У відомстві нагадали, що Росія отримала від Ірану значну кількість ударних дронів.

Крім того, Тегеран суттєво посприяв створенню виробництва таких дронів на території РФ, а також надав балістичні ракети та артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо:

  • У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами. 
  • Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї заявив, що будь-яке втручання США у конфлікт на Близькому Сході стане приводом "для повномасштабної війни в регіоні".

Велика БританіярозвідкаРосіяІран
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