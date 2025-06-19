Британская разведка: конфликт Израиля и Ирана создает вызовы для России, но Кремль видит в нем выгоду
Разведка Великобритании отмечает, что конфликт между Израилем и Ираном может поставить Россию в сложное положение, однако в Кремле также воспринимают эскалацию как шанс для собственной выгоды.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британской разведки
Детали: В ведомстве напомнили, что Россия не имеет официальных обязательств предоставлять Ирану любую военную помощь в его конфликте с Израилем.
Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанное в январе 2025 года, охватывает сотрудничество в ряде сфер, включая оборону и безопасность, но не содержит положения о взаимной обороне. Это контрастирует с соглашениями между РФ и Беларусью или КНДР.
Как указано в обзоре, Россия почти наверняка видит в этом конфликте определенную выгоду, поскольку он отвлекает внимание международного сообщества от развязанной ею войны против Украины.
"Однако конфликт, вероятно, негативно повлияет на будущие поставки иранского военного оборудования в Россию", – добавляет разведка.
В ведомстве напомнили, что Россия получила от Ирана значительное количество ударных дронов.
Кроме того, Тегеран существенно поспособствовал созданию производства таких дронов на территории РФ, а также предоставил баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы.
Напомним:
- В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. После того начался обмен ударами.
- Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи заявил, что любое вмешательство США в конфликт на Ближнем Востоке станет поводом "для полномасштабной войны в регионе".