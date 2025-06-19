З’явились ексклюзивні відео з обміну полоненими

Служба безпеки України та Координаційний штаб з питань обміну військовополоненими показали кадри обміну

Джерело: СБУ, Коордштаб

Дослівно СБУ: "Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського".

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Деталі: Як додають в Коордштабі, більшість із повернених – оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки.

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Що передувало:

В рамках стамбульських домовленостей 19 червня Україна повернула з російського полону ще одну групу захисників.