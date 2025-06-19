Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появились эксклюзивные видео с обмена пленными

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 июня 2025, 19:09
Появились эксклюзивные видео с обмена пленными
фото - сбу

Служба безопасности Украины и Координационный штаб по вопросам обмена военнопленными показали кадры обмена

Источник: СБУ, Коордштаб

Дословно СБУ: "Сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского".

Реклама:

Детали: Как добавляют в Коордштабе, большинство из возвращенных – защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

В рамках стамбульских договоренностей 19 июня Украина вернула из российского плена еще одну группу защитников.

обменбоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сибига отреагировал на заявление Путина о "ноге российского солдата": Приносит только смерть
Комбат 47-й бригады: Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами"
Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения израильских атак
Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера, имитируя помощь ВСУ – прокуратура
СМИ: ЕС отложил снижение ценового потолка на российскую нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Зеленский ввел санкции против причастных к производству дронов для армии РФ
Все новости...
Украина вернула еще одну группу тяжелобольных защитников из российской неволи
СМИ: Зеленский может встретиться с европейскими лидерами после саммита НАТО
Возвращение тел в Украину из РФ продолжится в новом формате без привязки к переговорам – Юсов
Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ
Последние новости
05:10
Небензя назвал российский "меморандум" "лучшим предложением" для Киева
04:20
Трамп о переговорах: Россия и Украина достигают незначительного прогресса
03:20
ОбновленоПо всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
02:52
Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой
01:50
ОбновленоВ Одессе прогремели взрывы – СМИ
01:38
Правительство Швейцарии обнародовало план поддержки оборонной промышленности
00:48
Израильские истребители атаковали ракетные пусковые установки на западе Ирана – ЦАХАЛ
00:14
Генштаб: За прошедшие сутки на фронте – более 150 боевых столкновений
23:57
Что может сказать о кино премия "Золотой волчок": заметки члена жюри
23:44
Ирландия попрощалась с углем: последняя ТЭС закрылась навсегда
Все новости...
Реклама:
Реклама: