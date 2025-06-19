Появились эксклюзивные видео с обмена пленными

Служба безопасности Украины и Координационный штаб по вопросам обмена военнопленными показали кадры обмена

Источник: СБУ, Коордштаб

Дословно СБУ: "Сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Президента Украины Владимира Зеленского".

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Детали: Как добавляют в Коордштабе, большинство из возвращенных – защитники Мариуполя, которые провели в неволе более трех лет.

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Что предшествовало:

В рамках стамбульских договоренностей 19 июня Украина вернула из российского плена еще одну группу защитников.