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Повернення тіл до України з РФ продовжиться у новому форматі без прив’язки до переговорів – Юсов

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 червня 2025, 19:48
Повернення тіл до України з РФ продовжиться у новому форматі без прив’язки до переговорів – Юсов
фото - сбу

Повернення тіл загиблих військових в Україну продовжиться в новому форматі, який не буде прив’язаний до переговорів делегацій у Стамбулі.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов в телемарафоні

Пряма мова: "Що стосується репатріації в рамках домовленостей в Стамбулі, Україна отримала від держави-агресора тіла 6000 загиблих, за твердженням росіян, громадян України, в тому числі захисників. Далі йде процес ідентифікації й перевірки, про це детально коментувало Міністерство внутрішніх справ, тобто робота в цьому напрямку не закінчена і триватиме надалі.

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Репатріаційні заходи вже будуть тривати в іншому режимі незалежно від реалізації домовленостей в Стамбулі".

Що передувало:

15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці, наступні відбуватимуться з використанням автотранспорту.

Росіяпереговори
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